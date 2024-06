Kino, które doświadczysz całym ciałem. Projekty VR podczas festiwalu

Specjalna strefa VR trafi do gościnnej przestrzeni Klubu Proza w samym sercu Wrocławia (Przejście Garncarskie 2, II piętro) i będzie dostępna od 19 do 27 lipca. Szczegółowy harmonogram pokazów przedstawimy 2 lipca.Niezwykłe wizualnie doświadczenie holenderskiego animatora Adriaana Lokmana, nagrodzone przez jury ostatniego festiwalu w Wenecji. Flow zaprasza do unoszenia się z wiatrem codzienności, prezentując malowaną przez jego podmuchy urzekającą noc z życia kobiety. Zapachy, ciepło, oddechy, naturalne i sztuczne podmuchy powietrza, na które wpływają niewidzialne siły, sprawiają, że niedostrzegalne staje się dostrzegalne. Ujawniają nam serię wydarzeń, w których uczestniczy kobieta podczas swojej wędrówki. Zanurzamy się w świat całkowicie zbudowany z powietrza. Kiedy wiatr cichnie, a kobieta budzi się z tego, co okazuje się snem, świat nie będzie taki sam.Nagroda główna na festiwalu w Wenecji w sekcji "Venice Immersive". Medytacyjna opera VR autorstwa Celine Daemen o naszej niepewnej relacji z przemijającą naturą rzeczywistości. Jak odnosimy się do świata rzeczy, które przemijają? Czy jesteśmy jego częścią? A może tylko na niego patrzymy? A co z ciałem — czy jest czymś, czym jesteśmy, czy czymś, co mamy? W Pieśniach dla przechodnia będziesz autonomicznie przemierzać muzyczny pejzaż snów wyświetlany w goglach VR. Podążając za swoim lustrzanym odbiciem 3D odbędziesz melancholijny spacer. To medytacyjna misja, która pozwala na chwilę wyjść poza rzeczywistość i spojrzeć na siebie. Jako lalkarz własnego ciała wejdziesz w poetycką przestrzeń, w której pojawi się pytanie: czy to ja mijam chwile, czy to raczej chwile mijają mnie?Film będzie wyświetlany w języku holenderskim z angielskimi napisami (bez polskiej ścieżki).Bilety (Flow: 10 zł, Pieśni dla przechodnia: 20 zł) dostępne będą od 4 lipca, od godz. 12:00 na stronie nowehoryzonty.pl . Na scenę VR nie obowiązują karnety oraz akredytacje festiwalowe.Na 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy mBank Nowe Horyzonty we Wrocławiu zapraszamy w dniach 18-28 lipca, zaś o tydzień dłużej, do 4 sierpnia, festiwal będzie można zaprosić do swojego domu – za sprawą wirtualnej odsłony wydarzenia. Pełny program ogłosimy 2 lipca, a dwa dni później, 4 lipca, rozpocznie się sprzedaż biletów na seanse.