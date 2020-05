Nowy aktorski "Asteriks i Obeliks" opóźni się o rok

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy czekali na nowe aktorskie widowisko o przygodach Asteriksa i Obeliksa. Planowane na ten rok zdjęcia do filmu " Astérix et Obélix, l'Empire du milieu " zostały odwołane. Powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa.Przypomnijmy, że nowy film aktorski wyreżyseruje Guillaume Canet . Aktor wcieli się również w rolę Asteriksa. Z kolei nowym Obeliksem został Gilles Lellouche Szczegóły fabuły nie są znane. Wiadomo jednak, że tym razem dzielni Galowie wybiorą się do Chin.Zdjęcia do " Astérix et Obélix, l'Empire du milieu " pierwotnie miały rozpocząć się w czerwcu. Teraz zapowiedziano, że prace na planie ruszą 8 marca przyszłego roku, a preprodukcja ruszy w listopadzie. Zdjęcia kręcone będą głównie we Francji, a dodatkowo również w Maroku i Chinach.Budżet produkcji wynosi 60 milionów euro.