Zlatan będzie dzielił i rządził z Asterixem

To musiało się w końcu wydarzyć - Zlatan Ibrahimović , 39-letni szwedzki wirtuoz futbolu, zadebiutuje na dużym ekranie. Piłkarz AC Milanu pojawi się na planie " Astérix et Obélix, l'Empire du milieu ", gdzie wcieli się w postać Oneofusa vel Antivirusa.Kim będzie tajemnicza postać? Tego na razie nie wiadomo. Tajemnicą jest również fabuła. Wiadomo jedynie tyle, że tym razem dzielni Galowie wybiorą się do Chin i będą podróżować Jedwabnym Szlakiem.Przypomnijmy, że nowy film aktorski wyreżyseruje Guillaume Canet . Aktor wcieli się również w rolę Asteriksa. Z kolei nowym Obeliksem został Gilles Lellouche . W filmie pojawi się również Marion Cotillard jako Kleopatra oraz Vincent Cassel jako Juliusz Cezar.Budżet produkcji wynosi 60 milionów euro. Zdjęcia do " Astérix et Obélix, l'Empire du milieu " pierwotnie miały rozpocząć się w czerwcu ubiegłego roku. Kręcone będą głównie we Francji, a dodatkowo również w Maroku i Chinach.