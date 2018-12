Nowy film Aarona Sorkina za drogi. Produkcja wstrzymana

Getty Images © Michael Tran



W lutym Aaron Sorkin miał wejść na plan swojego nowego filmu,. Te plany są już nieaktualne. Produkcja została wstrzymana, a powodem miał być zbyt duży budżet przedsięwzięcia.Za film odpowiada studio Stevena Spielberga Amblin Entertainment, który kiedyś sam chciał tę historię wyreżyserować. Oficjalny komunikat bardzo stara się podkreślić, że projekt nie trafił do kosza. Zarówno studio jak i Sorkin nadal są z nim związani i po prostu potrzebują więcej czasu, by znaleźć najlepsze rozwiązanie. Jednak brutalna rzeczywistość w Hollywood jest taka, że projekty przekładane nigdy nie powstają lub trzeba na nie czekać wiele, wiele lat (przykładem może być, który nie może trafić do kin od siedmiu lat, ale Peter Jackson w wywiadach wciąż deklaruje, że projekt nie jest martwy).ma opowiedzieć o kulisach procesu, jaki wytoczono organizatorom ogromnego protestu w Chicago w 1968 roku w czasie konwencji Partii Demokratycznej. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko wojnie w Wietnamie. Spokojna atmosfera szybko zamieniła się w zamieszki na niespotykaną skalę, kiedy policja postanowiła wkroczyć i spacyfikować tłum.Projekt był już w fazie obsadzania ról. Angaż zdążyli otrzymać: Eddie Redmayne Jonathan Majors . Z kolei Seth Rogen Joseph Gordon-Levitt właśnie negocjowali warunki kontraktów.