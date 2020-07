FOTO: Hollywoodzki gwiazdozbiór w "The Trial of the Chicago 7"

Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z filmu " The Trial of the Chicago 7 ". Jego reżyserem jest Aaron Sorkin - wybitny scenarzysta, autor fabuł m.in. do " Ludzi honoru " i " Social Network ".Drugi po " Grze o wszystko " reżyserski projekt Sorkina opowiada prawdziwą historię procesu, jaki wytoczono organizatorom ogromnego protestu w Chicago w 1968 roku w czasie konwencji Partii Demokratycznej. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko wojnie w Wietnamie. Spokojna atmosfera szybko zamieniła się w zamieszki na niespotykaną skalę, kiedy policja postanowiła wkroczyć i spacyfikować tłum.W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Joseph Gordon-Levitt Premiera pod koniec tego roku.