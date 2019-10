Michael Keaton, William Hurt także w nowym film Sorkina

Getty Images © Emma McIntyre



) i William Hurt ) dołączyli do obsady dramatu. Film otrzymał też datę premiery. Do amerykańskich kin trafi 25 września przyszłego roku.Będzie to opowieść o kulisach procesu, jaki wytoczono organizatorom ogromnego protestu w Chicago w 1968 roku w czasie konwencji Partii Demokratycznej. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko wojnie w Wietnamie. Spokojna atmosfera szybko zamieniła się w zamieszki na niespotykaną skalę, kiedy policja postanowiła wkroczyć i spacyfikować tłum. Keaton zagra Ramseya Clarka, który był sędzią w tym procesie. Hurt z kolei wcieli się w prokuratora generalnego Johna Mitchella.Za kamerą stanie Aaron Sorkin