Netflix przejął nowy film Aarona Sorkina

Po raz kolejny doszło do umowy pomiędzy platformą Netflix a wytwórnią Paramount Pictuers. Na jej mocy Netflix przejął globalne prawa do dystrybucji nowego filmu Aarona Sorkina The Trial of the Chicago 7 ".Drugi po " Grze o wszystko " reżyserski projekt scenarzysty " The Social Network " opowiada prawdziwą historię procesu, jaki wytoczono organizatorom ogromnego protestu w Chicago w 1968 roku w czasie konwencji Partii Demokratycznej. Setki tysięcy osób protestowało przeciwko wojnie w Wietnamie. Spokojna atmosfera szybko zamieniła się w zamieszki na niespotykaną skalę, kiedy policja postanowiła wkroczyć i spacyfikować tłum.Oczekuje się, że Netflix zaprezentuje film pod koniec roku i będzie jednym z tytułów platformy walczących o najważniejsze nagrody, w tym oczywiście o Oscary.Paramount i Netflix od dłuższego czasu współpracują ze sobą. Wcześniej platforma przejęła takie projekty wytwórni pierwotnie planowane do kin jak " Paradoks Cloverfield " czy " Gołąbeczki ".