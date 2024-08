Martin Scorsese ma dość wielkich projektów - nakręci coś kameralnego

Co przygotował dla nas Martin Scorsese?

Po wielkoskalowym " Irlandczyku " i " Czasie krwawego księżyca " zdawać by się mogło, że Scorsese na starość będzie zainteresowany już jedynie podobnymi amerykańskimi eposami. Ten jednak, kto tak myśli, nie docenia wiecznej chęci rozwoju i eksperymentu, którą reprezentuje reżyser. Jak donosi portal World of Reel, kolejny projekt mistrza będzie znacznie bardziej kameralny. Scorsese znany jest nie tylko jako jeden z największych amerykańskich reżyserów, ale i jako ogromny kinofil. Wczoraj, po specjalnym pokazie jego filmu dokumentalnego o Powellu Pressburgerze , " Made in England ", odbyła się długa sesja Q&A. Podczas niej Scorsese wspomniał, że pracuje nad miniserialem, który chce wyreżyserować "w całości" - w odróżnieniu od " Vinylu " i Zakazanego imperium ", gdzie reżyserował jedynie pierwszy odcinek. Zwrócił uwagę, że od teraz chce być bardziej zaangażowany w projekt. Prawdopodobnie będzie to seria produkowana przez HBO, jako że tam właśnie miały premiery wszystkie poprzednie produkcje telewizyjne twórcy. Scorsese wspomniał także, co będzie jego kolejnym projektem kinowym. Wydaje się, że po długo zapowiadanym filmie o Jezusie reżyser zabierze się za adaptację powieści "Home" autorstwa Marilynne Robinson Scorsese oraz Todd Field (" Tar ") skończyli pierwszy zarys scenariusza jeszcze w 2023 roku, ale jakiegokolwiek większe plany na realizację filmu stłumił wybuch strajku scenarzystów. Zdaje się, że teraz jest dobry moment, by wrócić do tego projektu.Mówiąc o "Home" Scorsese dodał, że naprawdę nie chce już nigdy więcej robić kolejnego dużego filmu z setkami statystów. Może to oznaczać, że planowane "The Wagner" na podstawie książki Davida Granna i "Sinatra" nigdy nie powstaną. Fani reżysera nie powinni się jednak smucić - tak świadomy twórca jak Martin Scorsese panuje nad swoją reżyserską karierą, a nowa faza bardziej intymnych filmów u schyłku kariery brzmi niezwykle ekscytująco. Jest to też dowód chęci ciągłego, twórczego rozwoju - wyłączając dokumenty, od 2001 roku Scorsese reżyserował jedynie wielkie produkcje. Dla niego samego nowy rozdział będzie więc sporym wyzwaniem. Oby dawało mu ono frajdę jak najdłużej.