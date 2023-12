Jack Reacher powraca!

"The New York Times"



11 tom najpopularniejszej na świecie serii sensacyjnej, której bohaterem jest były żandarm wojskowy Jack Reacher.Serial "Reacher 2", oparty na tej powieści, z charyzmatycznym Alanem Ritchsonem w roli głównej, który zaskarbił sobie sympatię zarówno wieloletnich czytelników Lee Childa, jak i nowych fanów serii o Jacku Reacherze, już dostępny na platformie Amazon.Aby się z nim skontaktować, trzeba sięgać po niekonwencjonalne metody. Więc, kiedy na jego konto bankowe wpływa 1030 dolarów, Reacher nawet się nie zastanawia, skąd się wzięły. Wie, że dopadła go przeszłość. Bo 10-30 to kod, jakim posługiwali się członkowie zespołu śledczego, do którego kiedyś należał... tylko wtedy, gdy potrzebowali pomocy.Niestety, dla niektórych z nich pomoc nadchodzi za późno.Na kalifornijskiej pustyni zostają znalezione wyrzucone z helikoptera zwłoki jednego z byłych członków grupy, a pozostali stają się zwierzyną, na którą polują zawodowi zabójcy. Reacherowi pachnie to spiskiem związanym z międzynarodowym terroryzmem. Będzie musiał połączyć siły z kolegami z wojska, by ocalić żywych, pogrzebać zmarłych i rozwikłać tajemnicę, którą z każdą upływającą chwilą spowija coraz głębszy mrok.