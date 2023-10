OFF CINEMA 2023 ogłasza program!

OFF CINEMĘ otworzy, dostrzeżony na tegorocznym festiwalu Sundance, będący objawieniem obecnego sezonu, film Jakuba Piątka Pianoforte ". Obraz ostatniego Konkursu Chopinowskiego i zmagania genialnych pianistów oraz pianistek z całego świata są nie tylko dokumentem, ale mrożącym krew w żyłach filmem sportowym. Oprawa tego seansu będzie wyjątkowa – jeden z bohaterów filmu, pianista Marcin Wieczorek, zagra koncert fortepianowy w Sali Wielkiej CK ZAMEK.Naszą uwagę nadal kierujemy na Wschód. Nie chcemy i nie możemy zapominać o toczącej się wojnie w Ukrainie, dlatego w sekcjispróbujemy podejrzeć "stan faktyczny" konfliktu.Jedna z pozostałych sekcji filmowych to, podczas której utwierdzimy się w przekonaniu, że planeta B nie istnieje. Spojrzymy też w górę podczasoraz obejrzymy historię zespołu The Zombies w sekcji. Zastanowimy się nad kwestiami gatunku w nowej sekcji, ale nie zapominamy też o kultowych obrazach. Przypomnimy trylogię, która stała się kamieniem milowym dla kina przyrodniczego. zaprezentujemy ją wto prawdziwa gratka dla fanów nietypowych miejsc oraz niespodzianek.W programie nie zabraknie najważniejszych filmów ostatnich miesięcy, które pokażemy w sekcji. Nasze zaproszenie na festiwal przyjęli znakomici goście i znakomite gościnie, z którymi będziemy dyskutować po sensach i długo później. Przygotowujemy wiele wydarzeń towarzyszących, kontynuacje znanych i sprawdzonych wydarzeń, ale też postaramy się zaskoczyć Was nowymi okołofilmowymi niespodziankami.Więcej o OFF CINEMA można przeczytać na stronie internetowej offcinema.ckzamek.pl oraz ckzamek.pl , Facebooku ( facebook.com/festivaloffcinema ) oraz Instagramie ( instagram.com/offcinema ). Bilety na OFF CINEMA dostępne są na stronie bilety24.pl