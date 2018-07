OFICJALNIE: Billy Dee Williams w "Star Wars IX"

3 2 1



Dziś mamy dzień potwierdzania plotek. Portal The Hollywood Reporter ogłosił to, co większość fanówsłyszała już jakiś czas temu: w obsadzieznalazło się miejsce dla Billy'ego Dee Williamsa Oczywiście aktor może wcielić się w filmie tylko w jedną postać - legendarnego Lando Calrissiana. Po raz pierwszy Williams zagrał go w. Od dłuższego czasu użycza bohaterowi głosu na potrzeby bardzo różnych projektów, a to gier (), a to seriali (m.in. osadzeni w obecnym kanonie). Był nawet Lando w animowanym filmieOczywiście szczegóły fabuły są trzymane w ścisłej tajemnicy. Nie wiemy więc nic na temat tego, jaką rolę odegra w fabule postać Lando. Williams to druga nowa osoba w obsadzie dziewiątej części. Zaledwie trzy dni temu informowaliśmy, że angaż otrzymała Keri Russell Sama postać Lando jest obecna w nowym kanonie już od dłuższego czasu. Bohater pojawił się we wspomnianym już serialu animowanym, a w tym roku jego młodsze wcielenie (grane przez Donalda Glovera ) oglądaliśmy na dużym ekranie w widowisku. Po sieci krążą też spekulacje, że postać może otrzymać swój własny spin-off.