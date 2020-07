Obsada "Uciekających kurczaków" nie wróci w sequelu przez ageism?

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, Aardman Animations szykuje się do realizacji kontynuacji filmu " Uciekające kurczaki ". Choć pojawi się co najmniej część starych bohaterów, to twórcy planują nową obsadę. Powodem może być ageism. To w każdym razie sugeruje Julia Sawalha Sawalha zagrała w " Uciekających kurczach " jedną z głównych postaci - Ginger. Dowiedziała się jednak, że nie otrzyma angażu w sequelu. Jako powód podano, że jej głos brzmi za staro. Plan twórców jest taki, by Ginger i Rocky'ego (w oryginalne Mel Gibson ) zagrali młodsi aktorzy. Sawalha nie pogodziła się z takim argumentem. Postanowiła nagrać na nowo kwestie Ginger i przesłać je razem z oryginalnymi, by producenci mogli przekonać się, że jej głos brzmi praktycznie identycznie. Aktorka otrzymała od kogoś z producentów miłą odpowiedź, z której wynikało jednak, że zdania nie zmienią i nadal planują angaż młodszej aktorki. Julia Sawalha postanowiła więc upublicznić całą sprawę zarzucając studiu Aardman ageism.