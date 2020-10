Od jutra "Raz, jeszcze raz" w kinach. Zobaczcie teledysk

Już od jutra w kinach będziecie mogli obejrzeć film " Raz, jeszcze raz ". Z tej okazji prezentujemy Wam teledysk do piosenki Kobranocki "Kocham Cię jak Irlandię":Codzienność grupki starych przyjaciół przerywa niespodziewana wizyta tajemniczej kobiety, która okazuje się narzeczoną jednego z członków dawnej paczki. Zaprasza bohaterów na wieczór kawalerski – niespodziankę dla swojego narzeczonego. Mimo wątpliwości mężczyźni przyjeżdżają do rodzinnego Sopotu, aby dowiedzieć się, że ich kolega... nie żyje.Powrót do rodzinnego miasta ożywia stare animozje i liczne wspomnienia. Nieumyślnie krzyżują plany lokalnego półświatka i wpadają w coraz większe tarapaty.Film wyreżyserowali Paweł Czarzasty Krzysztof Zbieranek . W obsadzie znaleźli się: Bartek Kasprzykowski