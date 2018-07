Oficjalnie: "Dziadek do orzechów" ma dwóch reżyserów

3 2 1



Kiedy jesienią do kin wejdzie baśniowe widowisko Disneya, w napisach pojawią się nazwiska dwóch reżyserów: Lasse'ego Hallströma Joe'ego Johnstona . Wytwórnia zgodziła się na to na prośbę Szweda.Przypomnijmy, że pierwotnie obraz reżyserował Hallström . Kiedy jednak okazało się, że będą potrzebne bardzo obszerne i długotrwałe dokrętki (do których scenariusz napisał Tom McCarthy ), Hallström nie mógł poświęcić się ich realizacji. Jego miejsce zajął więc Johnston . Pracował on na planie przez 32 dni zdjęciowe. Hallström był zachwycony efektem pracy Johnstona . Publicznie chwalił go za to, czego dokonał z filmem i uznał, że jego wkład jest na tyle duży, że powinien zostać uwzględniony w napisach jako reżyser. Kiedy Johnston się zgodził, propozycja została przedstawiona Disneyowi, a studio przesłało ją do akceptacji przez Gildię Reżyserów.Gildia Reżyserów praktycznie zawsze wskazuje tylko jednego reżysera jako autora filmu (nie dotyczy to animacji, które nie podlegają przepisom DGA). Wyjątek stanowią pary/zespoły reżyserskie, które stale ze sobą pracują. Najlepszym tego przykładem jest, którego reżyserem oficjalnie pozostanie Bryan Singer , choć został przez studio zwolniony, a znaczną część filmu nakręcił Dexter Fletcher inspirowany jest zarówno książką "Dziadek do Orzechów" E.T.A. Hoffmana jak i baletem Czajowskiego. Jego bohaterką jest Klara, która pragnie zdobyć klucz otwierający szkatułkę z prezentem pozostawionym przez jej zmarłą matkę. Aby go zdobyć będzie musiała przemierzyć magiczną krainę w towarzystwie ołowianego żołnierzyka imieniem Filip i pokonać złą królową czwartego z tytułowych królestw.