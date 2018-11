Oj, będzie płakane na "Toy Story 4"

Jeśli zakończeniesprawiło, że płakaliście jak bobry, mamy dla Was dobrą wiadomość - twórcy części czwartej raczej nie zawiodą w temacie melodramatycznych uniesień. Tak przynajmniej twierdzi Tom Hanks Aktor zdradził, że podkładanie głosu pod kowboja Woody'ego w finałowych scenach filmu było dla niego emocjonalnie wyczerpujące. Poziom wzruszenia był podobno tak wysoki, że gwiazdor wstydził się spojrzeć w oczy reszcie ekipy. "Ten finał... To jest moment, który przejdzie do historii" – powiedział w wywiadzie po nagraniu. Cieszymy się i szczerze mówiąc, jesteśmy trochę przerażeni: jeśli Hanks , tak doświadczony facet, nie mógł opanować łez, to co będzie z nami, szarakami, gdy już wybierzemy się do kina?Fabuła ma kręcić się wokół wątku poszukiwań Bo Peep, których podejmują się bohaterowie z Woodym i Buzzem na czele. Scenariusz był napisany pierwotnie przez Rashidę Jones Willa McCormacka , ale zrezygnowali oni z projektu na skutek konfliktu z Pixarem. Nową wersją tekstu zajęła się Stephany Folsom - data premiery została wówczas przesunięta na lato 2019 roku.Reżyserem jest Josh Cooley