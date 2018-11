Keanu Reeves w "Toy Story 4"

3 2 1



usłyszymy Keanu Reevesa ! Informację o angażu gwiazdora ujawnił Tim Allen Goszcząc niedawno u Jimmy'ego Fallona , odtwórca roli Baza Astrala stwierdził: Allen zdradził, iż bohater Reevesa będzie niedużą zabawką obdarzoną wybuchowym charakterem.W trakcie trwającej ponad trzy dekady kariery aktor tylko raz pracował do tej pory przy dubbingu animacji. W 2003 roku użyczył głosu Neo wW rozmowie z Fallonem Allen potwierdził, że zakończeniejest niezwykle emocjonalne. Porównał je wręcz do finałuO tym, czy aktor nie przesadza, przekonamy się 9 sierpnia 2019 roku, gdy film trafi do polskich kin.