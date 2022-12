"Top Gun: Maverick" bez szans na Oscara. Dlaczego?

"Top Gun: Maverick", "Tár" bez szans na Oscara za muzykę

20 filmów walczy o Oscara za efekty specjalne

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick"

W poniedziałek Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła skrócone listy kandydatów w niektórych kategoriach do nadchodzącej edycji Oscarów . Niestety uczyniła to tylko dla swoich członków. Na szczęście portal Variety dotarł do szczegółów. I jak co roku Akademia przygotowała kilka przykrych niespodzianek.Jak zwykle najwięcej kontrowersji wzbudzają kategorie muzyczne, gdzie rygorystyczny i nie zawsze czytelny regulamin sprawia, że łatwo jest o dyskwalifikację.Tak stało się m.in. z muzyką z filmu " Top Gun: Maverick ". Dyskwalifikacja nastąpiła z dwóch powodów. Pierwszym jest brak wystarczająco dużo oryginalnego materiału. Akademia uznała, że większość soundtracku stanowią kompozycje z pierwszego filmu. Drugim jest fakt, że muzykę do filmu skomponowało kilka osób, a o Oscara mogą walczyć tylko te ścieżki muzyczne, które mają jednego kompozytora. Top Gun: Maverick " ma jednak wciąż szansę na Oscara za piosenkę. Utwór "Hold My Hand" wykonywany przez Lady Gagę znalazł się na liście kandydatów.Do wczoraj za jednego z faworytów w kategorii najlepsza muzyka uchodził " Tár ". Hildur Guðnadóttir straciła szansę na Oscara z dwóch powodów: za mało oryginalnego materiału oraz oryginalny materiał jest rozcieńczony przez duże użycie już istniejącej muzyki. Guðnadóttir ma jednak wciąż szansę na statuetkę dzięki muzyce z filmu " Talking Women ", która w poniedziałek zdobyła nominację do Złotych Globów Na statuetkę nie ma też szans Doja Cat. "Vegas" - hit z filmu " Elvis " - został zdyskwalifikowany. Nie znamy jednak powodu tej decyzji.Jak podaje Variety, w sumie 147 filmów będzie walczyć o najlepszą muzykę. Do Oscarów zakwalifikowano też 82 piosenki.Portal Variety dotarł także do listy filmów, które wciąż mają szansę na Oscara za efekty specjalne. I jak można się spodziewać są na niej przede wszystkim widowiska komiksowe oraz " Avatar: Istota wody ".Znalazło się jednak miejsce także dla kilku mniejszych tytułów. Dwa lata temu blisko historycznej nominacji był dokument " Witamy w Czeczenii ". Teraz okazję do tego zdobyła produkcja Amazonu " Dobranoc, Oppy ". Kino niezależne reprezentowane jest m.in. przez " Wszystko wszędzie naraz ".Lista 20 filmów, które według Variety walczą o statuetkę za efekty specjalne wygląda następująco: