OSCARY 2024: Akademia wycięła triumf Ukrainy ze skróconej wersji gali? Film "20 dni w Mariupolu" wróci po skargach

"20 dni w Mariupolu" zostanie uwzględnione w skrócie z gali

"20 dni w Mariupolu" - zwiastun

, nadawcy, który ma prawa do transmisji Oscarów w Ukrainie. Telewizja skrytykowała pominięcie nagrody dla Ukrainy z 90-minutowej wersji gali, nazywając ten wybórDokumentalista uczcił śmierć cywilów poległych w rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wyraził nadzieję, że "prawda zwycięży, a ludzie z Mariupola, który oddali swoje życie, nie zostaną zapomniani".Stacja Suspilne TV emitowała galę na żywo, ale ze względu na różnicę czasu mieszkańcy Ukrainy - podobnie jak mieszkańcy Polski - musieli oglądać wydarzenie w godzinach nocnych. Telewizja planowała wyemitować skrót gali już w poniedziałkowy wieczór, w tzw. primetime'ie. AleNic nie wskazuje, by oryginalna decyzja Akademii była spowodowana politycznymi pobudkami.Wówczas triumfował " Nawalny " o więzionym przywódcy rosyjskiej opozycji. Odbierająca nagrodę Julia Nawalna również wygłosiła polityczne przemówienie potępiające rosyjski rząd.Wygląda na to, że Akademia przychyliła się prośbie i uwzględni przemowę Chernova we wszystkich - nie tylko ukraińskiej - wersji. Co ciekawe, Rosja nie transmituje oscarowej gali.