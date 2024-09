Oscary 2025: Ben Affleck i Matt Damon na wojnie z Akademią. O co chodzi?

"Pocałuj przyszłość" zdyskwalifikowany. Damon, Affleck i reżyser nie zgadzają się

Getty Images © Tim Boyle



Zwiastun filmu "Pocałuj przyszłość"

Wojna twórców filmuz Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej rozpoczęła się po tym, jak zgłoszony do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Powodem było niewypełnienie warunków opisanych w regulaminie nagród.Dokładnie chodzi o złamanie dwóch warunków: Zasady Drugiej i Zasady Dwunastej.Zasada Druga określa, że o Oscara mogą ubiegać się tylko te filmy pełnometrażowe, które w wybranych regionach w jednym miejscu miały zapewnione przez tydzień co najmniej trzy dostępne dla publiczności seanse dzienne. Z kolei Zasada Dwunasta doprecyzowuje, że taki sam warunek muszą spełnić pełnometrażowe dokumenty.Tymczasem " Pocałuj przyszłość " było prezentowane w lutym w 139 kinach sieci AMC, w tym w kinach położonych w ważnym dla kwalifikacji oscarowych regionie hrabstwa Los Angeles. Problem w tym, że w każdym z kin film pokazywany był tylko dwa razy dziennie.Wydawać by się mogło, że sprawa jest zamknięta i film nie ma prawa walczyć o Oscara. Jednak sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Otóż Zasada Dwunasta została zmieniona wiosną tego roku, a zatem już po tym, jak " Pocałuj przyszłość " było w kinach. Dokument spełniał warunki wcześniej obowiązujące dla dokumentów. Nenad Cicin-Sain stwierdził, że sytuacja jest tak absurdalna, że nie wyklucza zrobienia o tym dokumentu. Dodaje, że w świetle wszystkiego, co się wokół filmu dzieje, ten dokument musiałby być komedią.Na chwilę obecną wygląda jednak na to, że " Pocałuj przyszłość " o Oscara nie powalczy.