Oskarżony o molestowanie szef NBCUniversal zwolniony ze stanowiska

Jeff Shell, wieloletni szef medialnego koncernu NBCUniversal, rezygnuje ze stanowiska i odchodzi z firmy. Jak przekazali rzecznicy Comcastu "za obopólną zgodą", choć przyczyną jego przymusowego w istocie odejścia jest molestowanie seksualne oraz "niewłaściwe zachowanie" o podłożu seksualnym.



O co oskarżony został Jeff Shell?



Jeff Shell przyznał w oświadczeniu, iż powodem jego decyzji jest "nieodpowiednia" relacja ze współpracownicą - jak podaje portal Variety, jedną z zagranicznych korespondentek CNBC, Hadley Gamble. Decyzja Comcastu jest efektem wewnętrznego śledztwa, uzyskania dowodów na molestowanie seksualne i została podjęta ze skutkiem natychmiastowym. Rzecznicy Comcastu przeprosili pracowników Shella w specjalnym oświadczeniu. Sam zainteresowany również wyraził skruchę i przeprosił wszystkich podwładnych oraz szefostwo.



Trwałem w nieodpowiedniej relacji z kobietą w mojej firmie. Głęboko tego żałuję. Przykro mi, że zawiodłem swoich kolegów w Comcaście oraz NBCUniversal. Są to najzdolniejsi ludzie w tym biznesie. Możliwość pracy z nimi przez ostatnie 19 lat była dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem - czytamy w oświadczeniu.



Zwolnienie Shella może być dopiero początkiem problemów spółki. Po pierwsze, związane są one z koniecznością błyskawicznego wybrania następcy. Shell był odpowiedzialny m.in. za strategię rozwoju serwisu streamingowego Peacock należącego do NBCU i posiadającego blisko 20 milionów abonentów w Stanach Zjednoczonych. Ponadto nadzorował pracę niezliczonych podmiotów w NBCU, odpowiedzialnych za produkcję filmową, serialową, telewizyjną i rozrywkową. Zastąpienie go nie będzie zatem proste.



Shell pracował w Comcaście od 2004 roku. Jako CEO NBCUniversal sprawował swoją funkcję od 2020 roku.