Oskarżony o napastowanie Noel Clarke zawieszony przez BAFTA

Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych zawiesiła w prawach członka aktora, reżysera i producenta Noela Clarka . Znany z seriali " Doktor Who " czy " Bulletproof " oraz z cyklu napisanych i (od drugiej części) wyreżyserowanych przez siebie filmów " Kidulthood ", " Adulthood " i " Brotherhood Clark został oskarżony o niewłaściwe zachowanie przez ponad 20 kobiet. Zarzuty zostały opisane w artykule opublikowanym przez "Guardiana"., czytamy w oficjalnym oświadczeniu Brytyjskiej Akademii. Clarke otrzymał specjalną nagrodę BAFTA zaledwie dwa tygodnie temu. Jak ujawniło śledztwo "Guardiana", Brytyjska Akademia wiedziała o zarzutach pod jego adresem jeszcze przed wręczeniem mu wyróżnienia. Brak reakcji tłumaczy tym, że nie przedstawiono na czas dowodów jego winy. Clarke został jednak uprzedzony o tym, że BAFTA wie o oskarżeniach pod jego adresem. Doszło do konfrontacji, podczas której aktor i reżyser zaprzeczył zarzutom.Studio All3Media, które wspiera firmę produkcyjną Clarke'a , Unstoppable Film and Television, wszczęło już własne śledztwo w sprawie zarzutów. Współpracę z aktorem i reżyserem zawiesiły firmy menadżerskie Industry Entertainment i 42. Stacja Sky wstrzymała z kolei współpracę z Clarke'iem przy serialu " Bulletproof ", którego jest on gwiazdą.Artykuł z "Guardiana" zawiera świadectwo szeregu kobiet, które pracowały z Clarke'iem przy rozmaitych filmowych bądź telewizyjnych projektach. Wśród nich są m.in. producentka Gina Powell i aktorka Jahannah James . Zarzuca mu się obmacywanie, dzielenie się sugestywnymi zdjęciami i sekretne filmowanie nagiej aktorki podczas przesłuchania. Clarke zaprzecza zarzutom. Jego prawnicy wystosowali 29-stronnicowy list do "Guardiana" w którym odpierają wszystkie oskarżenia z wyjątkiem jednego: Clarke przyznaje, że przeprosił byłą współpracowniczkę Helen Atherton za "liczne komentarze" o jej pośladkach., powiedział Clarke