Oto uzależniony od cracku burmistrz Toronto

Amerykański aktor i komik Jim Gaffigan (zdjęcie, ostatnio: " Tesla ") wcieli się w rolę burmistrza Toronto, Roba Forda. Kontrowersyjny polityk będzie bohaterem nowego, jeszcze niezatytułowanego, serialu stacji AMC.Ford sprawował funkcję burmistrza Toronto w latach 2010-2014, wcześniej przez wiele lat był miejskim radnym. Niesławę przyniósł mu narkotykowy skandal - w trakcie walki o reelekcję przyłapano go na paleniu cracku, był również znany z nadużywania innych niedozwolonych substancji. Co ciekawe, w polityka wcielił się wcześniej Damian Lewis w pokazywanym w zeszłym roku na festiwalu SXSW filmie " Run This Town ".Scenarzystą projektu jest Jesse McKeown (" Grzesznica "), a jednym z producentów wykonawczych - Ed Helms