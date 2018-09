PLOTKA: Bohaterka "Czarnej Wdowy" będzie 15-latką?

Po sieci krąży nowa plotka dotycząca fabuły zapowiedzianego komiksowego widowiska. Według niej akcja filmu rozgrywać się będzie, kiedy tytułowa bohaterka miała zaledwie 15 lat.MCUCosmic twierdzi bowiem, że jednym z elementów fabuły będzie panika związana Y2K, która wybuchła w 1999 roku. Chodziło o problem ze starszymi komputerami, w których rok zapisywany był dwucyfrowo. Ludzie nie wiedzieli, co się stanie, kiedy zakończy się wiek XX i rok 2001 zostanie zapisany jako 01, który komputery mogłyby uznać za rok 1901.Ponieważ w Natasha Romanoff urodziła się w 1984 roku, to wbędzie miała 15 lat. A z tego, co wiemy z flashbacków z filmumożna wnioskować, że będzie też wciąż pod kontrolą Red Roomu.Czy to oznacza, że Marvel szuka nowej aktorki do roli Czarnej Wdowy? A może ich technologia odmładzania jest już na tyle zaawansowana, że Johansson spokojnie może w obsadzie pozostać? Na te pytania na razie nikt nie udzielił odpowiedzi.