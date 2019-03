PLOTKA: Komiksowe źródło "Black Adama" wybrane

The GWW twierdzi, że Adam Sztykiel zakończył już prace nad pierwszą wersją scenariusza widowiska. Portal przekonuje również, że wie, którym komiksem autor inspirował się przygotowując tekst.Zdaniem The GWW na obecnym etapie prac nad fabułą scenariusz czerpie garściami z komiksu z 2007 roku "Black Adam: The Dark Age". Jest to historia Teth-Adama i jego poszukiwań magicznego świata, dzięki któremu mógłby odzyskać swoje moce oraz wskrzesić jedyną osobą trzymającą czarną wściekłość na wodzy - zmarłą żonę. Na przeszkodzie stanie mu Justice Society of America. Głównym przeciwnikiem tytułowego bohatera ma być Hawkman.Gwiazdą widowiska jest niezmiennie Dwayne Johnson . Wciąż jednak nie został wybrany reżyser.