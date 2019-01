PLOTKA: Młody Loki bohaterem serialu dla Disney+?

Jak wiadomo, na platformie Disney+ zadebiutują nowe seriale Marvela stanowiące część ich kinowego uniwersum. Jednym z nich ma być. Oficjalnie o projekcie nic nie wiadomo. W sieci pojawiły się jednak pierwsze plotki.Źródłem nowych rewelacji jest Charles Murphy z That Hashtag Show. Twierdzi on, że bohaterem serialu będzie młody Loki. Toma Hiddlestona być może na ekranie nie zobaczymy, ale na pewno usłyszymy. To on ma być narratorem wspominającym swoją młodość wśród nordyckich bogów.Platforma Disney+ ma wystartować w tym roku. Kiedy pojawią się na niej seriale Marvela, tego nie podano.