Arkadiusz Jakubik o synach, Smarzowskim i "Domu złym"

Jak doszło do pierwszego spotkania Arkadiusza Jakubika Wojciechem Smarzowskim ? Jakie niespodziewane profity przyniosła aktorowi rola w " Weselu "? Co sprawia, że " Dom zły " to najważniejszy film w jego karierze? I jak to się stało, że Jakubik o mały włos nie został reżyserem pornosa? Odpowiedzi szukajcie w nowym odcinku podcastu " Mój Ulubiony Film ". Na rozmowę zaprasza Łukasz Muszyński.Podcast możecie obejrzeć:Albo odsłuchać:Hasło przewodnie podcastu brzmi: powiedz mi, jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś. Muszyński dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o obiektach ich największego kinomaniackiego uczucia. Konwersacja o kinie staje się punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Albowiem sztuka i życie lubią się ze sobą przeplatać.Podcastu " Mój Ulubiony Film " możecie słuchać również na Spotify