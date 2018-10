PREMIERA: Bohaterki "Suspirii" zapraszają do tańca ze śmiercią

Wspólnie z firmą dystrybucyjną Kino Świat prezentujemy Wam serię plakatów promujących horrorNowe dzieło Luki Guadagnino ) trafi do kin w najbliższy piątek.Amerykańska tancerka Susie Bannion ( Dakota Johnson ), udaje się do Berlina, aby rozpocząć naukę w tamtejszej, prestiżowej szkole baletu. Jej przyjazd zbiega się w czasie z tajemniczym zniknięciem Patricii ( Chloë Grace Moretz ) jednej z wychowanek akademii. Susan, czyniąca niesamowite postępy pod okiem ekscentrycznej dyrektor artystycznej szkoły – Madame Blanc ( Tilda Swinton ), szybko zaprzyjaźnia się z inną tancerką Sarą ( Mia Goth ). Kiedy w szkole dochodzi do kilku mrożących krew w żyłach incydentów, obie dziewczyny zaczynają nabierać podejrzeń, co do prawdziwej natury akademii. Wkrótce Susie pozna jej największy, mroczny sekret.