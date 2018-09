BIULETYN: "Suspiria", Tom Hanks, "Titans"

Amazon został pozwany o wykorzystanie bez zgody spadkobierców artystki Any Mendiety jej prac w filmie. Chodzi przede wszystkim o jej prace "Rape Scene" i "Untitled: Silueta Series, Mexico". Sam reżyser przyznawał w wywiadach w Wenecji, że pracując nad stroną wizualną filmu inspirował się wieloma artystami, w tym również Mendietą. [za: Deadline]Stacja FX pracuje nad serialem. Fabuła inspirowana będzie artykułem Richa Cohena "The Mobster Who Bought His Son a Hockey Team". [za: Deadline] Manny Jacinto zagra jednego z pilotów w filmie. Premiera filmu zaplanowana jest na czerwiec 2020 roku. [za: Deadline] Michelle Yeoh została producentką filmu, który powstanie na bazie książki dziennikarzy "Wall Street Journal" zatytułowanej. Książka opisuje kulisy skandalu, którego bohaterem był Jho Low. twórca gigantycznego przekrętu finansowego o globalnym zasięgu, w który zostały wplątane również gwiazdy (m. in. Leonardo DiCaprio ). [za: Deadline]W sieci pojawiło się zdjęcie Toma Hanksa z filmu. Gra w nim kultową w Ameryce postać Freda Rogersa. [za: Deadline] Saïd Taghmaoui dołączyli do obsady filmu. Jest to historia młodego mężczyzny, który w liceum był utalentowanym judoką. Teraz postanawia zostać zawodnikiem MMA, by w klatce zmierzyć się ze swoim największym rywalem - ojcem. [za: Deadline]Gildia Scenografów ogłosiła, że laureatem ich honorowej nagrody przyznawanej przez tę organizację został reżyser Rob Marshall . [za: The Hollywood Reporter] Dominique Fishback zagra główną kobiecą rolę w niezatytułowanym filmie Netfliksa, którego gwiazdami są Jamie Foxx i Joseph Gordon-Levitt. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. [za: Deadline]Netflix zamawia dwa serialowe romanse. Będą to ekranizacje bestsellerowych serii książek. [za: Deadline]DC Universe zaprezentowało nowy plakat serialu. [za: Collider]Amblin zakupił prawa do ekranizacji nieopublikowanego jeszcze opowiadania SF. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Film ma poruszać temt kobiecości i sztucznej inteligencji. [za: Deadline]