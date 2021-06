Najlepsze filmy o tańcu. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Znamy to na pamięć: Nastoletnia Frances poznaje miłość swojego życia w najmniej oczekiwanym momencie. Nie ma co się jej jednak dziwić – czarujący i roztańczony Patrick Swayze wydaje się najlepszą partią w całych latach 80. Cukierkowa i kiczowata historia miłosna? Oczywiście. Film, który poderwał do tańca ludzi wszelkich stanów i zawodów? No raczej. Filmowe zauroczenie Baby i Johnny'ego ogląda się z wypiekami na twarzy, a całość dopełnia niezapomniana ścieżka dźwiękowa z evergreenami formatu "(I've had) The Time Of My Life" czy "Be My Baby". Tupiecie już nóżką? Jeśli nie, to sami nie wiemy – może nie macie serca. Albo " Dirty Dancing " wcale nie jest tak dobrym filmem. A scena treningu w jeziorze to w ogóle jakiś piramidalny kicz. Ok, żartowaliśmy – wszystko jest tutaj cudowne. " Dirty Dancing "... sorry, " Wirujący seks " rządzi!