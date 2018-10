PREMIERA: Polski zwiastun i plakat zwycięzcy Berlinale 2018

3 2 1



16 listopada do naszych kin wejdzie, czyli najlepszy film tegorocznego festiwalu w Berlinie.Z tej okazji prezentujemy dziś polski zwiastun obrazu:A także plakat:Nagrodzone Złotym Niedźwiedziem na Berlinale to oda do ludzkiego ciała i związanych z nim pragnień, a przede wszystkim – to wezwanie do akceptacji odmienności. Adina Pintilie testuje w swoim filmie terapeutyczny potencjał dotyku, obnażenia ciała i emocji, a towarzyszy jej w tym trójka bohaterów. Każdy z nich mierzy się przed kamerą z tym, co ich blokuje, ogranicza, przeraża. Obserwując relacje między nimi, Pintilie stawia pytania o to, jak rozumiemy "intymność", "piękno", "związki" czy "pożądanie". W czasach, w których ciała – choćby kobiet, czy niepełnosprawnych - stały się polem ideologicznej bitwy; nagość okazuje się manifestacją wolności.