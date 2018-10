Pokazy specjalne filmu "Touch Me Not" połączone z warsztatami

3 2 1



Stowarzyszenie Nowe Horyzonty we współpracy z Wysokimi Obcasami organizuje w listopadzie szereg pokazów specjalnych, nagrodzonego w tym roku Złotym Niedźwiedziem w Berlinie filmu. Każde z tych wydarzeń będzie czymś więcej niż seansem, będzie zaproszeniem do głębszego kontaktu z własnym ciałem i próbą uwolnienia się od wstydu. Warsztaty pozwolą widzom na poczucie cząstki tego, o czym jest film – osobiście, nie intelektualnie.Warsztaty pod hasłem "Jesteś" będą skierowane do wszystkich, którzy chcą otworzyć się na swoje ciało, poczuć je i budować w sobie samoakceptację, ale także do tych, którzy mają poczucie, że są spięci, zablokowani, że emocje mają ciasno poupychane pod skórą, że nie potrafią szczęśliwie zrealizować swojego pożądania.Warsztaty będą bazowały na relaksacji w typie mindfulness z elementami impro, będą też zawierały elementy ćwiczeń wykonywanych przez bohaterów filmu. Filmowy eksperyment jakim jestbędzie punktem wyjścia do tego by przyjrzeć się reakcjom na nasze codzienne zachowania, otworzyć się na dotyk, oddech, zrelaksować się i ułożyć się w swoim ciele wygodnie.