Pablo Larraín za sterami horroru. "My Sad Dead" powstaje dla Netfliksa

Pablo Larraín przygotuje dla Netfliksa horror. Co o nim wiemy?

2017 rok. Mariana Enríquez na festiwalu książki w Edynburgu

Czteroodcinkowy horror " Mis muertos tristes ", znany pod międzynarodowym tytułem "My Sad Dead", będzie adaptacją opowiadania Mariany Enríquez – argentyńskiej pisarki i dziennikarki uznawanej za jedną z najważniejszych współczesnych latynoamerykańskich autorek. Napisała ona scenariusz wspólnie z Larraínem oraz Guillermo Calderónem i Anastasią Ayazi. Prace na planie mają rozpocząć się już pod koniec czerwca. Materiał powstanie w Buenos Aires i Santiago. W rolach głównych Mercedes Morán Alejandra Flechner , którym towarzyszyć będą Carlos Portaluppi Germán de Silva , Luz Jiménez oraz debiutująca na ekranie Carolina Sánchez Álvarez.W serialu poznamy historię Emy, 60-letniej lekarki, która widzi i słyszy zmarłych. Przez całe życie starała się unikać kontaktu z nimi, ale kiedy do jej domu przybywa Julie – jej siostrzenica posiadająca podobny dar i wykorzystująca go w intensywny sposób – Ema zmuszona jest się zaangażować. Pozornie niewinne rodzinne spotkanie po latach przeradza się w ciąg niepokojących zdarzeń. Wkrótce zachwieją one równowagą między dwoma światami.Aktualnie filmografię Pablo Larraína zamyka dramat biograficzny " Maria Callas ", w którym w rolę słynnej śpiewaczki wcieliła się Angelina Jolie . Film zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Wenecji. Przypominamy jego zwiastun: