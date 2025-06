Kolekcja Davida Lyncha na aukcji. Ile zapłacono za pamiątki po reżyserze?

Pamiątki po Davidzie Lynchu sprzedane. Co trafiło na aukcję?

Sprzedane na aukcji krzesło Davida Lyncha

, a także serialu " Miasteczko Twin Peaks " (nazwane wówczas "Northwest Passage"). Za skrypt " Zagubionej autostrady " zapłacono zawrotne 195 tysięcy dolarów. Tyle samo kosztowała kolekcja trzech wersji niezrealizowanego filmu reżysera, "Ronnie Rocket: The Absurd Mystery of the Strange Forces of Existence".Za jedyne 91 tysięcy szczęśliwy nabywca będzie mógł zabrać do domu w spersonalizowane, czerwone krzesło reżysera, które było przeznaczone do użytku na planie zdjęciowym. Popularnością cieszyły się też fotosy z filmów, a także rzeczy stworzone przez samego Lyncha . Powstały w 1974 uchwyt na kadzidełka znalazł nowego właściciela, płacącego 52 tysiące. W nowe ręce trafiły też karty z menu restauracji Winkie’s, odwiedzanej przez bohaterów " Mulholland Drive " (7 800 dolarów). Za kubek Margaret Lanterman, pieńkowej damy z " Twin Peaks " zapłacono prawie 12 tysięcy.Aukcja zorganizowana przez Julien’s Auctions we współpracy z Turner Classic Movies oferowała też przedmioty z życia codziennego twórcy – jego instrumenty muzyczne, meble, narzędzia z warsztatu, dzieła sztuki czy sprzęt do nagrywania dźwięku. Zawrotne ceny osiągały maszyny do robienia kawy – za jeden z ekspresów trzeba było zapłacić ponad 45 tysięcy.Poniżej znajdziecie listę dziesięciu najdroższych przedmiotów z aukcji (ceny podane w dolarach):– 195 000– 195 000– 104 000– 91 000– 91 000– 78 000– 58 500– 52 000– 52 000– 45 500