Pan Zagadka wiecznie żywy? "Piła X" w przygotowaniu

Production Weekly donosi, że Twisten Pictures rozpoczęło przygotowania do realizacji kolejnej części cyklu "Piła". Projekt na razie ukrywa się pod tytułem "Saw X".Szczegóły projektu nie są znane. Nie wiadomo więc, na ile powiązana z dotychczasowymi częściami będzie nowa odsłona. Być może producenci pójdą śladami Chrisa Rocka i " Spirali: Nowego rozdziału serii Piła " szykując historię osadzoną w tym samym świecie, ale skupiająca się na nowych postaciach. Nie można też wykluczyć, że będzie to sequel " Spirali ". Znaczenie dziewiątej części dla całego cyklu jest póki co niewiadomą, ponieważ film wciąż czeka na swoją premierę.Przez chwilę po sieci krążyła informacja, że w produkcję "Saw X" zaangażuje się James Wan , twórca oryginału. Bloody Disgusting rozwiało te nadzieje twierdząc, że jego Atomic Monster na razie nie jest w jakikolwiek sposób związane z projektem.