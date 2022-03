Papaya Young Creators przedłuża czas na zgłoszenia

Organizatorzy i partnerzy konkursu zdecydowali się przesunąć termin wysyłania zgłoszeń we wszystkich kategoriach do 6 marca, g. 23:59.

Papaya Young Creators to nowa nazwa oraz formuła flagowego programu promocji młodych talentów realizowanego od 2014 roku przez Papaya Films, największy dom produkcyjny w Polsce. W obecnej, historycznie najbardziej rozwiniętej edycji, młodym twórcom, pod szyldem "Unlock Your Potential", organizator i partnerzy oferują udział w aż 5 kategoriach konkursowych.Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły w każdej kategorii. Limit eksplikacji wysłanych przez osobę lub duet w wieku 20-35 lat, to trzy zgłoszenia w jednej kategorii. Pozwala to na wysłanie nawet 15 zgłoszeń, z których każde ma szanse na przejście do kolejnego etapu konkursu.W 9. edycji konkursu do grona jurorów dołączyły postacie bezpośrednio związane z produkcją contentu na takich platformach jak TikTok i Instagram. Znaleźć tam można zarówno reżyserów, dyrektorów kreatywnych i producentów, jak i postacie ze świata mediów i twórców. Zespół ten będzie wspierać wybranych uczestników w kolejnym etapie konkursu.Nowy harmonogram Papaya Young Creators, pełna lista jurorów w poszczególnych kategoriach oraz pozostałe szczegóły dostępne są na www.papayayoungcreators.com