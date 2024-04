Park Chan-wook zrealizuje remake czarnej komedii Costy-Gavrasa. Co o niej wiemy?

O czym opowiadają "Ostre cięcia"?

Bohaterem " Ostrych cięć " jest Bruno Davert, który od 15 lat jest rzetelnym i oddanym pracownikiem zakładów papierniczych. Jednak kiedy przychodzi czas reorganizacji i redukcji etatów, firma bez skrupułów zapomina o jego zasługach i wręcza mu wymówienie. To dla niego prawdziwy szok, ale jego kłopoty dopiero się zaczynają. Przez dwa kolejne lata nie może znaleźć pracy. W trzecim roku wpada na genialny plan, dzięki któremu jego szanse mają wzrosnąć: postanawia po kolei eliminować rywali w wyścigu do wymarzonej posady. Park Chan-wook to jeden z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych współczesnych reżyserów z Południowej Korei. Zadebiutował kryminałem " The Moon Is... the Sun's Dream ". Szersza publiczność poznała go dzięki prezentowanemu na festiwalu w Berlinie dramatowi wojennemu " J.S.A. ", ale dopiero " Oldboy " – druga część trylogii, w skład której wchodzą też " Pan Zemsta " i " Pani Zemsta " – przyniósł mu międzynarodową sławę. Na uwagę zasługują też komediodramat " Jestem cyborgiem i to jest OK ", horror "Pragnienie", thriller erotyczny "Służąca" oraz reżyserowany przez niego miniserial " Mała doboszka ". Aktualnie jego filmografię zamyka kryminał " Podejrzana " wyróżniony przez nas znakiem jakości Filmweb Poleca.Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o " Podejrzanej ":Bohaterem " Podejrzanej " jest policjant, który rozwiązując sprawę pewnej śmierci, zakochuje się w głównej podejrzanej – wdowie po zmarłym. On cierpi na bezsenność, ona wie, jak uśpić jego czujność. On jest żonaty, ona łatwo traci mężów. On nocami czuwa pod jej domem, ona lubi być obserwowana. On coraz mniej o niej wie, za to coraz więcej do niej czuje. Czy jest aż takim mięczakiem? Czy ona jest aż tak zła?