Zdjęcia z prequela "Dextera"! Patrick Gibson jako Dexter Morgan

Tak wygląda młody Dexter Morgan

Patrick Gibson jako Dexter i Christian Slater jako jego przybrany ojciec Harry



Molly Brown jako Debra Morgan



O serialu "Dexter: Original Sin"

Zwiastun serialu "Dexter"

Na zdjęciach z serialumożecie zobaczyć całą rodzinę Morganów:Akcjarozpocznie się w 1991 roku w Miami. Zobaczymy w nim, jak Dexter ze studenta przeistacza się w seryjnego zabójcę. Kiedy pociąg do zbrodni staje się obezwładniający, Dexter znajduje ratunek w Harrym. To on wpoi mu zasady, które pozwolą mu realizować mroczne potrzeby z jak najmniejszą szkodą dla społeczeństwa oraz nauczy go, jak uniknąć schwytania przez wymiar sprawiedliwości. To ostatnie będzie o tyle trudne, że młody Dexter właśnie rozpoczyna staż w policji Miami...Pierwszy sezon będzie się składał z