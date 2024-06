Buffy spotka Dextera. Sarah Michelle Gellar w obsadzie "Dexter: Original Sin"

Sarah Michelle Gellar spotka młodego Dextera

Serial " Dexter: Original Sin " to. Jego akcja rozpocznie się w 1991 roku w Miami. Zobaczymy w nim, jak Dexter ze studenta przeistacza się w seryjnego zabójcę. Kiedy pociąg do zbrodni staje się obezwładniający, Dexter znajduje ratunek w Harrym. To on wpoi mu zasady, które pozwolą mu realizować mroczne potrzeby z jak najmniejszą szkodą dla społeczeństwa oraz nauczy go, jak uniknąć schwytania przez wymiar sprawiedliwości. To ostatnie będzie o tyle trudne, że młody Dexter właśnie rozpoczyna staż w policji Miami... Sarah Michelle Gellar wcieli się w Tanyę Martin, szefową wydziału CSI policji Miami. Tym samym będzie szefową młodego Dextera.Dextera Morgana gra w serialu. W jego przybranego ojca wcieli się. A siostrą Dextera została. W obsadzie jest teżjako kapitan wydziału zabójstw.Zdjęcia do serialu już trwają. Projekt rozpisano na Sarah Michelle Gellar przychodzi do " Dexter: Original Sin " z serialu o wilkołakach " Wolf Pack ". Był on - podobnie jak nowy " Dexter " - produkcją platformy Paramount+.