Patrick Dempsey w prequelu serialu "Dexter". Kogo zagra?

Młody Dexter Morgan nadchodzi

Zwiastun serialu "Dexter"

Serialto prequel wielkiego hitu telewizji sprzed lat. Jego akcja rozpocznie się w 1991 roku w Miami. Zobaczymy w nim, jak Dexter ze studenta przeistacza się w seryjnego zabójcę. Kiedy pociąg do zbrodni staje się obezwładniający, Dexter znajduje ratunek w Harrym. To on wpoi mu zasady, które pozwolą mu realizować mroczne potrzeby z jak najmniejszą szkodą dla społeczeństwa oraz nauczy go, jak uniknąć schwytania przez wymiar sprawiedliwości. To ostatnie będzie o tyle trudne, że młody Dexter właśnie rozpoczyna staż w policji Miami... Patrick Dempsey wcieli się w postaćMłodego Dextera zagra. W jego przybranego ojca wcieli się. A siostrą Dextera zostałaZa nowy serial odpowiada Clyde Phillips . Gwiazda oryginału - Michael C. Hall - będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.Dla Dempseya Dexter: Original Sin " będzie powrotem do świata seriali. Wielu fanów najlepiej zna go z roli lekarza w wielkim przeboju " Chirurdzy ". Ostatnio mogliśmy go oglądać w kinach w biograficznym dramacie " Ferrari " oraz slasherze " Noc Dziękczynienia ". W planach ma również powrót do cyklu " Krzyk ".