Paul Giamatti gwiazdą torture porn? Powstanie serial na podstawie znanego cyklu

Co wiemy o serialowym "Hostelu"?

Nad serialowym "Hostelem" pracować będzie studio Fifth Season, które w swoim CV ma m.in. " Rozdzielenie ". Projekt nie ma jeszcze dystrybutora. Za scenariusz i reżyserię odpowiadał będzie Eli Roth , czyli twórca oryginału. Jako producent wykonawczy połączy on siły z Chrisem Briggsem oraz Mikiem Fleissem Oryginalny " Hostel ", będący jednym z najbardziej znanych, zadebiutował na ekranach kin w 2005 roku i od tego czasu doczekał się dwóch sequeli. Opowiada on o grupie niczego nieświadomych turystów, którzy wypoczywają na Słowacji. Wakacje zmieniają się w koszmar, gdy zostają uwięzieni w tytułowym przybytku i stają się zabawkami w rękach grupy obrzydliwie bogatych i znudzonych (cudzym) życiem ciemiężycieli. Druga część, również wyreżyserowana przez Rotha , została "doceniona" dwiema nominacjami do Złotych Malin – w kategoriach najgorszy film próbujący uchodzić za horror i najgorszy prequel lub sequel. Trzecia, wyreżyserowana przez Scotta Spiegela , trafiła już bezpośrednio na DVD. Paul Giamatti w rozmowie z Variety przyznał, że chciałby częściej grać w horrorach. Jego ulubionym filmem z tego gatunku jest " Teksańska masakra piłą mechaniczną ". Alexandra Payne'a przyniosło Paulowi Giamattiemu drugą w karierze nominację do Oscara. Pierwszą – w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy – otrzymał w 2006 roku za występ w " Człowieku ringu ". Przypominamy odcinek programu TOP, w którym Łukasz Muszyński wybiera jego najlepsze role: