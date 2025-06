Eli Roth o aktywistce: Powinna zostać zjedzona przez kanibali. O kogo chodzi?

Eli Roth oskarża Gretę Thunberg o antysemityzm

Zwiastun filmu "The Green Inferno"

Wszystko zaczęło się od. Próbowała ona dostarczyć pomoc humanitarną do, czyli obecnie jednego z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi, gdzie trwa konflikt zbrojny.. Statek, na którego pokładzie się znajdowała, został przechwycony przez siły izraelskie. Aktywistka została zatrzymana, a następnie deportowana. Eli Roth zareagował na jeden z wpisów w mediach społecznościowych. I tak wypowiedział się o Thunberg:. Po sieci krąży zrzut ekranu z jego wpisem. Wy możecie go zobaczyć poniżej:Reżyser nie od dziś jest zafascynowany tematem kanibali. Zrobił nawet o nich film –. Co ciekawe, ofiarami amatorów ludzkiego mięsa byli w tym filmie ekologiczni aktywiści.