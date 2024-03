TOP Oscary 2024: Poznajcie lepiej aktorki i aktorów nominowanych za pierwszy plan

Najlepsze role artystek nominowanych do Oscara w kategorii najlepsza aktorka

Najlepsze role artystów nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy





pierwszoplanowaPochodząca z Kansas aktorka otrzymała w tym roku nominację za rolę Diany Nyad w filmie " Nyad ". Jest to jej piąta nominacja Oscarów (czwarta w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa). Niestety do dziś nie zdobyła statuetki.Aktorka otrzymała nominację do Oscara za rolę Mollie Burkhart w filmie Martina Scorsesego Czas krwawego księżyca ". Dla urodzonej w Montanie aktorki jest to pierwsza w karierze nominacja oscarowa. Za rolę Mollie otrzymała już Złoty Glob.Pochodząca z Niemiec aktorka została doceniona za rolę Sandry Voyter, którą zagrała w filmie " Anatomia upadku ". Jest to jej pierwsza nominacja oscarowa.Urodzona w Londynie aktorka walczy o Oscara za rolę Felicii Montealegre z filmu " Maestro ". Jest to jej trzecia oscarowa nominacja. Aktorka wciąż czeka na pierwszą statuetkę.Pochodząca z Arizony aktorka została doceniona w tym roku za rolę Belli Baxter w filmie " Biedne istoty ". Jest to jej czwarta aktorska nominacja oscarowa. Zdobyła statuetkę za rolę w filmie " La La Land ".Aktor urodzony w Filadelfii może w tym roku zdobyć trzy Oscary za film " Maestro ". Wcześniej zdobył łącznie dziewięć nominacji. Nigdy jednak nie otrzymał Oscara.Ten aktor również pochodzi z Filadelfii. O Oscara walczy za rolę Bayarda Rustina w filmie " Rustin ". Jest to jego pierwsza nominacja oscarowa.Urodzony w Connecticut walczy o Oscara za rolę Paula Hunhama z filmu " Przesilenie zimowe ". Jest to jego druga nominacja oscarowa. Poprzednio nie miał szczęścia i statuetki nie zdobył.Irlandzki aktor zdobył nominację za rolę J. Roberta Oppenheimera w filmie " Oppenheimer ". Jest to jego pierwsza oscarowa nominacja. Rola ta przyniosła mu w styczniu Złoty Glob.Pochodzący ze stolicy USA aktor otrzymał nominację za rolę Theloniousa "Monka" Ellisona w filmie " Amerykańska fikcja ". Jest to jego pierwsza nominacja oscarowa.