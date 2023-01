Pamiętacie zwiastun "Thanksgiving" z "Grindhouse"? Eli Roth zmieni go w film!

Czym jest "Thanksgiving"?

Fałszywy zwiastun filmu "Thanksgiving"

Podobno w naturze nic nie ginie. To samo można powiedzieć o Hollywood. Po 16 latach w końcu dojdzie do realizacji filmu, o którym prawie wszyscy zdążyli zapomnieć. Eli Roth wkrótce stanie za kamerą "Thanksgiving".O "Thanksgiving" było głośno w 2007 roku. A wszystko to za sprawą dylogii " Grindhouse Roberta Rodrigueza . Na potrzeby filmów nakręconych został kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich - promujący slasher - "Thanksgiving" - wyreżyserował Eli Roth . Spodobał się on tak bardzo fanom, że od razu zaczęło się mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu.Początkowo wydawało się, że projekt szybko doczeka się realizacji. Jeszcze w 2009 roku w wywiadach Eli Roth twierdził, że ma już zapewniony budżet. W 2012 roku słyszeliśmy z kolei o tym, że za scenariusz slashera odpowiadać będą John Watts Christopher D. Ford , czyli autorzy filmu " Klaun ", w którym Roth zagrał tytułową postać.Potem jednak o projekcie zrobiło się cicho. Najwyraźniej Eli Roth o nim nie zapomniał. Jak informuje portal Deadline, wszystko jest już gotowe, by rozpocząć zdjęcia. Autorem scenariusza jest Jeff Rendell , który pojawił się w fałszywym zwiastunie "Thanksgiving" jako Pielgrzym. Eli Roth , który jest także jednym z producentów filmu, wejdzie na plan już w marcu. Za projekt odpowiada studio Spyglass.I to właśnie "Thanksgiving" jest powodem, dla którego Eli Roth nie będzie mógł zająć się reżyserowaniem dokrętek do " Borderlands ", o czym informujemy TUTAJ