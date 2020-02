Paweł Królikowski nie żyje

Jak informuje Super Express, dziś nad ranem w wieku 58 lat zmarł Paweł Królikowski . Znakomity aktor filmowy i teatralny od lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi.W 2015 roku Królikowski przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu. W grudniu 2019 artysta ponownie trafił do szpitala. Został wówczas poddany kolejnemu zabiegowi, po którym wystąpiły, niestety, powikłania. Od tamtej pory nie opuszczał oddziału neurochirurgicznego. Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 roku w Zduńskiej Woli. W 1987 roku ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Publiczność znała go i ceniła zwłaszcza za role w serialachorazW 2018 roku został odznaczony Brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis".Żoną Królikowskiego była Małgorzata Ostrowska-Królikowska . Razem wychowali piątkę dzieci: Antoniego , Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana.