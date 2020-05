Percy Jackson bohaterem serialu

Disney+ przygotowuje serial fabularny oparty na cyklu powieści fantasy o przygodach Percy'ego Jacksona. Dobrą informacją podzielił się z fanami na Twitterze autor książek, Rick Riordan Percy Jackson to młody chłopak, który odkrywa, że jest potomkiem greckiego boga Posejdona. Bohater wyrusza w niezwykłą podróż, by zapobiec wojnie między mieszkańcami Olimpu mogącej zagrozić przyszłości świata. Towarzyszą mu najlepszy przyjaciel satyr oraz córka bogini Ateny.Riordan ujawnił, że pierwszy sezon serialu będzie oparty na książce "Złodziej pioruna". Pisarz będzie aktywnie uczestniczył w jego realizacji.To już drugi raz, gdy Hollywood przenosi na ekran przygody Jacksona. W 2010 2013 roku do kin trafiły filmy z Loganem Lermanem w głównej roli. Nie cieszyły się one jednak wielką popularnością.