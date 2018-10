Pięć Smaków: Pełny program sekcji azjatyckich animacji

Ujawniamy pozostałe tytuły w wyjątkowym programie retrospektywy filmów animowanych. Obok ogłoszonych wcześniej tytułów, znajdą się także japońskie i tajwańskie klasyki, koreańskie rysunkowe majstersztyki kina gatunkowego oraz zwycięzca tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy.Pomimo że każdy z wyselekcjonowanych filmów zrealizowano według innej konwencji gatunkowej, łączy je główny temat refleksji nad więziami rodzinnymi i relacjami między mężczyzną a kobietą.to obraz kryzysu w rodzinie, spowodowanego wyniszczającą wojną domową lub migracją zarobkową rodziców. Współpraca, ale też skomplikowane uczucie głębokiej urazy małżonków wobec siebie nawzajem tworzy zniuansowany obraz dynamiki w związku zarówno wjak i w. Dwa koreańskie filmy animowane,, zawierają gorzką krytykę mizoginii i niewytłumaczalnej agresji mężczyzn wobec kobiet w Korei Południowej, chęci przejęcia kontroli nad wizerunkiem dziewczyny i jej ciałem, co spotyka się ze stanowczym oporem. Forma animacji, bardziej abstrakcyjna niż filmu aktorskiego, pozwala na wniknięcie głęboko pod powierzchnię mechanizmów kierujących społeczeństwami, stwarzając wyrazisty obraz rządzących nimi zjawisk.Pozostałe tytuły w sekcji azjatyckich animacji 12. Pięciu Smaków:Kryształ dla najlepszego filmu - The Annecy International Animation Film FestivalKambodża w czasach Rewolucji Czerwonych Khmerów. Młoda matka, Chou, poszukuje swojego czteroletniego syna, którego odebrali jej reżimowi bojownicy. Jej wola przeżycia zostanie wystawiona na próbę, zaś zachowanie człowieczeństwa w takich okolicznościach będzie wymagało trudnych wyborów. Niczym w, animowany obraz wojny zdaje się ukazywać, to co niewyobrażalne.Tajwański folklor i głodne, lecz przyjazne duchy. Pięcioletni Dou Dou zostaje wysłany pod opiekę babci na wieś, ponieważ jego rodzice wyjeżdżają za granicę do pracy. Powoli chłopiec zauważa, że w domu zaczynają się dziać dziwne rzeczy a babciny kot Czarek nabywa diabelskiego charakteru. Kontrast między miastem a wsią, oficjalnym językiem mandaryńskim a dialektem tajwańskim, nowinkami technicznymi a ludowymi wierzeniami sprawia, żejest niezwykle barwnym obrazem tajwańskiej codzienności.Epidemia rozprzestrzenia się niepozornie. Starszy człowiek leży w korytarzu seulskiego dworca, pomimo poważnych ran na całym ciele, nikt go nie zauważa. Animowany prolog doposzerza kontekst kolejnej części, będąc jednocześnie odrębnym dziełem gatunku. Makabra zombie wkracza do świata rysunkowego.Krytyka mizoginii w Korei Południowej. Nieśmiały chłopak ze szkoły artystycznej potajemnie fascynuje się koleżanką z klasy, piękną i utalentowaną, ale równie niedostępną i wycofaną ze szkolnego życia. Pewnego dnia odkrywa jej sekret, co prowadzi do zawiązania układu między obojgiem. Zaczyna się pełna niedopowiedzeń i napięcia gra, której stawką jest uczucie głównego bohatera oraz nadzieje na przyszłość i ambicje młodej dziewczyny.Jan i Joanna to młoda para mieszkająca na wsi w średniowiecznej Francji. Ich szczęście kończy się po ślubie, gdy lokalny feudał gwałci Joannę podług prawa pierwszej nocy, co wywołuje u dziewczyny serię wizji i nawiedzeń przez diabła. Eksperymentalna animacja doby szalonych lat 60-tych i rewolucji seksualnej to wymarzony projekt ojca japońskiej mangi i anime, Osamu Tezuki Trwa sprzedaż karnetów. W ofercie dostępne dwa rodzaje: Karnet Pięć Smaków oraz Karnet Master, który upoważnia do wstępu na wszystkie wydarzenia w ramach 12. edycji Pięciu Smaków oraz Festiwalu Radia Azja (6-9 grudnia, Warszawa).