Pierwsze tytuły konkursowej sekcji 12. Pięciu Smaków

Nowe Kino Azji to przegląd najbardziej wyróżniających się i szeroko dyskutowanych nowych produkcji z Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, często debiutów reżyserskich. O Grand Prix festiwalu rywalizują twórcy, którzy odważnie komentują otaczającą ich rzeczywistość i współczesne zjawiska społeczne. Zręcznie łączą kino gatunkowe z lokalnymi narracjami ale także tworzą własny niepowtarzalny styl autorski i już dziś wyznaczają nowe kierunki rozwoju kina. Filmy w sekcji Nowe Kino Azji odznaczają się wyjątkową formą i treścią, poszerzają granice języka filmowego, pozostając głęboko zakorzenione w lokalnym kontekście, komentują także globalne zjawiska społeczne.Laureata konkursu wybierze People's Jury, złożone z fascynatów kina i wielbicieli kultur Azji. Otwarty nabór do jury 12. edycji festiwalu trwa do 12 października.Przedstawiamy pierwszych sześć tytułów sekcji konkursowej.(Crossroads: One Two Jaga, Malezja 2018) w reżyserii Nam Rona podbija malezyjski box office od czasu premiery 6 września. Film otwarcia tegorocznego Far East Film Festival w Udine to trzymający w napięciu thriller o imigrantach zarobkowych z Indonezji, którzy tłumnie przybywają do Malezji w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy i często zostają zatrudnieni na czarno. Gdy dwójka policjantów, jeden starszy i doświadczony, drugi nieopierzony i pełen reguły wyuczonych w szkole, natyka się na firmę nielegalnie zatrudniającą Indonezyjczyków, konflikt zaczyna narastać. Reżyser Nam Ron i producent Bront Palarae osobiście zaprezentują swój film warszawskiej publiczności.Nagrody i festiwale: Udine Far East FF 2018; Shanghai IFF 2018; New York Asian FF 2018Podczas jedenastu lat Pięciu Smaków pojawiło się wielu autorów, których nowe filmy znajdują swoje miejsce w programie festiwalu, przez co staje się on kroniką rozwoju ich twórczości. W sekcji Nowe Kino Azji 12. edycji, z najnowszymi filmami, powraca dwóch reżyserów.Jednym z nich jest Nawapol Thamrongrattanarit , którego debiutancki film(2012) wygrał Grand Prix 7. Pięciu Smaków, a kolejnyrównież wziął udział w konkursie jubileuszowej 10. edycji. Reżyser powraca z filmem(Die Tomorrow, Tajlandia 2018). Tajlandzki twórca od początku kariery zwraca uwagę na konceptualną formę filmową, tym razem inspiruje się notatkami prasowymi o niespodziewanych zgonach, co staje się pretekstem do refleksji na temat nowych mediów, subiektywności upływu czasu i nastawienia ludzi do kwestii śmierci.Nagrody i festiwale: Berlinale IFF 2018; Hong Kong IFF 2018 Hsiao Ya-chuan powraca na festiwal po siedmiu latach. Jegootwierało 5. edycję Pięciu Smaków, a w tym roku będziemy mogli zobaczyć jego najnowszy film, zrealizowany po długiej przerwie -(Father to Son, Tajwan 2018). Za sprawą historii trzech pokoleń reżyser przedstawia zniuansowany obraz współczesnego społeczeństwa tajwańskiego, kulturowo zawieszonego pomiędzy Chinami a Japonią, lecz wciąż poszukującego swojej własnej tożsamości.Nagrody i festiwale: Rotterdam IFF 2018; Taipei Film Festival 2018Doświadczenie pokoleniowe jest także głównym tematem(River's Edge, Japonia 2018) w reżyserii Isao Yukisady . Japonia lat 90. powoli budzi się z technologicznej rewolucji i gwałtownego rozwoju ekonomicznego poprzedniej dekady. Młodzi ludzie z liceum zaczynają wątpić we własną przyszłość, otoczenie w którym żyją jest toksyczne, a w zaroślach nad rzeką zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Bohaterowie mierzą się z problemami, które determinują ich życie, jednak wygrana wydaje się mało prawdopodobna.Nagrody i festiwale: Berlin lFF 2018; Hong Kong IFF 2018; New York Asian FF 2018; Fantasia IFF 2018(Wietnam 2018) rozgrywa się za to w latach 80. w Sajgonie, na południu Wietnamu. Sam tytuł to nazwa wietnamskiego instrumentu muzycznego służącego do wystukiwania rytmu podczas przedstawień opery cai luong. Reżyser Leon Le splata w filmie fikcję z rzeczywistością, opowiadając o przemożnym fatum ciążącym nad głównymi bohaterami, którzy, pomimo że pochodzą z dwóch różnych światów, znajdują w sobie nawzajem bratnią duszę.Reżyser Leon Le osobiście zaprezentujena festiwal Pięć Smaków, gdzie odbędzie się europejska premiera filmu.Pętle czasowe i pokrętne przeznaczenie powraca jako główny temat debiutu reżysera Qiu Shenga (Suburban Birds, 2018). Film zrealizowany w koprodukcji chińsko-tajwańskiej wygrał nagrodę dla najlepszego filmu na Xining First Film Festival, najważniejszym festiwalu poświęconym debiutującym twórcom w Chinach. "Podmiejskie ptaki" są oparte na dwóch paralelnych historiach, rozgrywających się w różnych lecz przeplatających się ze sobą przestrzeniach czasowych. Film staje się wnikliwą kroniką dorastania i rozpadu przyjaźni. Mason Lee (syn reżysera Anga Lee), w głównej roli tworzy charyzmatyczny portret młodego człowieka u progu dorosłości.Nagrody i festiwale: Xining First Film Festival (nagroda dla najlepszego filmu), Locarno IFFPełen program festiwalu zostanie ogłoszony w drugiej połowie października.Więcej na stronie piecsmakow.pl