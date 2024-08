Graliśmy w "Space Marine 2" – więcej, krwawiej, ładniej

Fabuła " Space Marine 2 " przenosi nas 100 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry, a my ponownie wcielamy się w kapitana Titusa z zakonu Ultramarines. Jeśli graliście w pierwszą część i zastanawiacie się, jak twórcom udało się wybrnąć z jej zakończenia, mogę was uspokoić – studio zrobiło to bardzo sprawnie, nie pozostawiając miejsca na wątpliwości. Chciałbym zaznaczyć, że build oferował tylko kilka pierwszych misji, więc ten tekst będzie mało spoilerowy i bardziej skupiony na tym jakie zmiany w rozgrywce czekają na graczy w sequelu.Twórcy postanowili pójść bezpieczną drogą, rozwijając znaną formułę zamiast wprowadzać rewolucję. Ponownie będzie krwawo, brutalnie i bez żadnych osłon – po co komu osłony, gdy nosi kilkutonowy pancerz wspomagany? Starcia z tyranidami nie będą jednak łatwe, ponieważ te robale potrafią dać się we znaki, a chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie dla nas i naszego oddziału. Nie mamy poczucia nieśmiertelności, a przetrwanie starć z hordami przeciwników często zależy od umiejętnego kontratakowania oraz zarządzania zapasami granatów i ciężkiej amunicji.Skala gry robi wrażenie. Mam tu na myśli nie tylko rozmiary lokacji, ale przede wszystkim liczbę przeciwników, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Ostatni raz taką frajdę z siekania wrogów miałem grając w " Gears of War " i to uczucie nie opuszczało mnie podczas testowania preview. Nowością jest tryb kooperacji, w którym razem z dwójką znajomych możecie siać spustoszenie w szeregach wrogów w imię Imperatora.Grafika zasługuje na osobny akapit, ponieważ wywarła na mnie spore wrażenie. Build gry, który według twórców jest daleki od ideału, działał płynnie na moim RTX 3080 w rozdzielczości 2560x1440 i na wysokich ustawieniach. Momentami zatrzymywałem się, żeby podziwiać świetnie oddane budynki czy hordy robali przebiegające daleko na horyzoncie. To dowód na to, że twórcy solidnie odrobili pracę domową i że we wrześniu możemy spodziewać się nie tylko godnego sequela, ale również jednej z najlepszych gier tego roku. Space Marine 2 " przypomniał mi o prostszych czasach, gdy nie była potrzebna skomplikowana fabuła czy rozbudowane systemy rozwoju postaci. Czasem największą frajdę sprawia możliwość wpakowania kilku wiader amunicji w hordy robali – i nie ma w tym nic złego, póki robicie to w imię Imperatora.