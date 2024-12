"Warhammer 40,000": serial z Henrym Cavillem w drodze

Co wiemy o serialu w świecie "Warhammer 40,000"?

Czym jest "Warhammer 40,000"?

Przypomnijmy, że w planach nic się nie zmieniło. Henry Cavill dalej zajmie główną rolę oraz wyprodukuje nadchodzący widowiskowy serial. Jak się jednak okazuje, będzie to tylko pierwszy element większego uniwersum, w którego skład, poza serialami, mają wchodzić także pełnometrażowe filmy. Nad całością czuwa Amazon MGM Studios, więc wypracowany efekt końcowy najpewniej pojawi się na platformie Prime Video.Podane prasie informacje są efektem zaangażowanych rozmów producentów, które niedawno odbyły się w siedzibie Amazon MGM Studios, a które zaowocowały przyklepanym i określonym kierunkiem, w którym podążać ma uniwersum. Deadline trafnie zauważa, że dyskusje dotyczące kwestii kreatywno-organizacyjnych odbyły się w grudniu nie bez przyczyny. Amazon nabył prawa do "Warhamera 40,000" w grudniu 2022 roku, przedłużając je o kolejny rok w okolicach zeszłych Świąt Bożego Narodzenia. Do końca bieżącego roku firma zobowiązana była do wypracowania "kreatywnych wytycznych dotyczących filmów i seriali telewizyjnych, które mają zostać opracowane przez Amazon". Zarządzana przez Jennifer Salke korporacja była więc zmuszona do przedstawienia konkretów.Choć projekt wciąż nie ma showrunnera, a także żadnych, nawet częściowych informacji na temat fabuły, orientacyjnej daty premiery czy członków obsady, u Henry Cavill emanuje entuzjazmem. W swoim poście w serwisie Instagram napisał:"Warhammer 40,000" jest strategiczną grą bitewną powstałą za sprawą popularności "Dungeons & Dragons". Games Workshop, które produkowało miniaturowe figurki dla D&D, postanowiło wypuścić własną grę fabularną. Najpierw było osadzone w świecie fantasy "Warhammer Fantasy Battle". Zaś w 1987 roku powstała siostrzana gra w konwencji science-fiction "Warhammer 40,000".Akcja gry rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Świat targany jest wielkimi konfliktami, w których ludzkość zmaga się z innymi kosmicznymi rasami. Imperium Ludzkości oparte na ksenofobicznym reżimie zdobyło dominującą pozycję dzięki Kosmicznym Marines, nadludzko sprawni wojownicy przestrzegającego specyficznego kodeksu postępowania."Warhammer 40,000" rozwinęło się we własne uniwersum liczące wiele gier planszowych, komputerowych czy karcianych, a także całej masy książek.