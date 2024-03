Embracer sprzedaje Saber Interactive - koniec działalności w Rosji!

Zobacz zwiastun "Metro Awakening"

Według oficjalnego oświadczenia opublikowanego przez Embracer, doszło do porozumienia dotyczącego sprzedaży wybranych zasobów Saber firmie Beacon Interactive. Nowo założona przez współzałożyciela Saber, Matthew Karcha, firma przejmie kontrolę nad kilkoma studiami i projektami, co ma stanowić fundament pod jej przyszły rozwój.Saber zachowa w swoim portfolio kilka studiów, w tym Nimble Giant, 3D Realms, Sandbox Strategies, New World Interactive, Slipgate, Mad Head Games, Fractured Byte i DIGIC. Z kolei Embracer zatrzymuje prawa do takich studiów, jak Zen Studios, 4A Games, Tripwire, Beamdog, Tuxedo Labs, Demiurge, Shiver, Aspyr, Snapshot i 34 Big Things. Firma zachowa również prawa do własności intelektualnej, w tym do serii " Metro ", oraz przyszłych praw wydawniczych dla różnorodnych tytułów, w tym nieznanych jeszcze projektów AA i AAA, a także " Killing Floor 3 " i " Teardown ".Zarówno Lars Wingefors, CEO Embracer, jak i Matthew Karch, współzałożyciel Saber i dyrektor Beacon Interactive, wyrazili zadowolenie z osiągnięcia rozwiązania korzystnego dla obu stron. Transakcja ta stawia firmy w lepszej pozycji do dalszego rozwoju.Embracer nabył Saber Interactive w 2020 roku za sumę 525 milionów dolarów. Pomimo tej strategicznej akwizycji, firma zakończyła zeszły rok z zadłużeniem na poziomie około 1,5 miliarda dolarów. Ostatnie wyniki finansowe wskazują, że firma ma małe szanse na redukcję zadłużenia do poziomu 762,1 miliona dolarów do końca marca.Transakcja znacząco wpłynie na finanse Embracer, redukując jego zadłużenie o około 205 milionów dolarów i jednocześnie kończąc wszystkie operacje firmy w Rosji. To posunięcie ma na celu nie tylko poprawę kondycji finansowej firmy, ale również dostosowanie jej działalności do zmieniających się realiów geopolitycznych.